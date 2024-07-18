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На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще 1 млрд рублей
Еще более 1,2 млрд рублей будет направлено на расчеты с кредиторами «Татфондбанка», сообщает в своем телеграм-канале Агентство по страхованию вкладов.
С учетом этих средств требования кредиторов первой очереди, находящихся в реестре, будут удовлетворены на 64,07% от суммы установленных требований. Дополнительные средства были изысканы за счет поступлений в конкурсную массу средств, вырученных при реализации имущества и от погашения задолженности со стороны заемщиков банка.
По данным агентства, выплаты стартуют с 26 июля.
Ранее, как рассказывал «Татар-информ», выплаты проводились с 19 апреля. Тогда кредиторам было выплачено 950,2 млн рублей.
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