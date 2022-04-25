На публичных слушаниях 26 мая обсудят изменения границ двух районов Казани

Публичные слушания по вопросу изменения границ Вахитовского и Приволжского районов Казани пройдут 26 мая в Доме работников образования (ул. Баумана, 62/9). Решение, принятое Казгордумой на XIII сессии, опубликовано сегодня в спецвыпуске документов и муниципальных правовых актов МО Казани.

Желающие принять участие в публичных слушаниях с правом выступления могут подать заявки до 18 мая текущего года. Заявки на участие, а также предложения и замечания по обсуждаемому вопросу можно подать по адресу: Казань, ул. Груздева, 5, каб.102 (в будние дни — с 10.00 до 17.00, перерыв — с 12.00 до 13.00).

Слушания будут проходить в течение одного дня. Начало обсуждений запланировано на 10.00, говорится в документе.