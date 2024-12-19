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Политика 19 декабря 2024 09:31

На прямую линию с Путиным поступило уже свыше 2 млн обращений

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На прямую линию с Путиным поступило уже свыше 2 млн обращений
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

На прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным поступило уже более 2 млн обращений. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Согласно данным канала, к 9 часам по московскому времени к прямой линии было принято 2 003 165 вопросов. Прием обращений будет продолжаться вплоть до завершения программы.

Как и в прошлом, 2023 году в рамках «Итогов года с Владимиром Путиным» окажутся совмещены два традиционных формата: прямая линия и большое интервью. Передача выйдет в теле- и радиоэфир сегодня в полдень.

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#прямая линия с Владимиром Путиным
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