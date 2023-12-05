Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На прямую линию с Путиным подано уже более 256 тыс. вопросов
За неполные пять дней россияне направили на прямую линию с Президентом Владимиром Путиным более 256 тыс. вопросов. Такое число указано на сайте, где можно оставить обращение.
Вопросы поступают из разных субъектов и касаются разных сфер. К примеру, в ЛНР у Президента спрашивают о восстановлении жилья, в Краснодарском крае – о многодетных семьях и внутренней политике, Башкортостане – о дорогах.
Напомним, что прием обращений стартовал 1 декабря, прямая линия, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, запланирована на 14-е число. Как рассказывал Общероссийский народный фронт, глава государства планирует лично отбирать вопросы для прямой линии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»