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Путин рассказал анекдот про слово из трех букв
Во время прямой линии Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трех букв, чтобы акцентировать внимание на том, что нужно думать о внутренних проблемах страны.
«За столом семья сидит, ребенок разгадывает кроссворд. И говорит маме: «Отгадай слово из трех букв». Она ему в ответ по лбу ложкой бабах! Мальчик в ответ обиженно: «За что? Ведь это дом!» После этого уже муж жене по лбу ложкой бабах и говорит: "О доме нужно думать"», - улыбнулся глава государства.
Этот анекдот он рассказал в ответ на вопрос о возможном таянии ледников и погружении под воду целых материков. По словам Путина, в этом плане под угрозой и многие прибрежные города России, поэтому над этим тоже нужно подумать.
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