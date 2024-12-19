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Общество 19 декабря 2024 15:50

Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

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Во время прямой линии Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трех букв, чтобы акцентировать внимание на том, что нужно думать о внутренних проблемах страны.

«За столом семья сидит, ребенок разгадывает кроссворд. И говорит маме: «Отгадай слово из трех букв». Она ему в ответ по лбу ложкой бабах! Мальчик в ответ обиженно: «За что? Ведь это дом!» После этого уже муж жене по лбу ложкой бабах и говорит: "О доме нужно думать"», - улыбнулся глава государства.

Этот анекдот он рассказал в ответ на вопрос о возможном таянии ледников и погружении под воду целых материков. По словам Путина, в этом плане под угрозой и многие прибрежные города России, поэтому над этим тоже нужно подумать.

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#Прямая линия Владимира Путина 2024
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