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На проведение театрализованного перформанса «Голоса Казани» выделят 5 млн рублей
На организацию и проведение театрализованного перформанса «Голоса Казани — Казан тавышлары» в этом году городские власти выделят 5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
«Показать гостям и жителям города Казани, что поэзия объединяет страны, народы и помогает людям понять друг друга», – указывается цель мероприятия в документах.
Заказчиком выступает Управление культуры городского исполкома. Согласно документам, исполнитель должен предоставить сценическую конструкцию, включая ее монтаж и демонтаж, а также звуковое, световое и проекционное оборудование, подготовить концертную программу продолжительностью не менее 2 часов. Отмечается, что артисты должны быть узнаваемы и популярны среди жителей города.
Услуги должны быть оказаны не позднее 30 сентября, мероприятие пройдет на той же площадке, что и в прошлом году – у здания №3 по улице Кремлевская. Напомним, перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары» представляет собой чтение стихов на русском и татарском языках на балконах здания мэрии.
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