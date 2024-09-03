На проведение Kazan Digital Week выделили 80 млн рублей

На проведение международного форума Kazan Digital Week в 2024 году выделили 80 млн рублей, ожидается, что сумма полностью окупится, как и в предыдущие года. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на брифинге в Кабмине РТ по подготовке и проведению мерприятия.

Он также подчеркнул, что акцент делается на деловой части форума, в особенности научной составляющей. «Нас радует, что количество научных статей ежегодно растет», – сказал он.

Минниханов отметил, что деловая программа насчитывает 85 сессий, в которых примут участие 600 спикеров, 48 из них – иностранные. «Более 900 спикеров было заявлено и только 600 отобрано», – подчеркнул президент Академии наук.

Он добавил, что особое внимание будет уделено партнерским сессиям, выставке, техническим визитам в образовательные учреждения республики и экскурсиям по культурным объектам Татарстана.