Хайруллин: На Kazan Digital Week 2024 ожидается 25 тысяч участников

Kazan Digital Week является одним из традиционных мероприятий Татарстана и главным событием цифрового развития для республики, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на брифинге по подготовке и проведению форума.

«При этом мероприятие набирает федеральный оборот – из года в год количество федеральных компаний и участников из органов федеральной власти растет», – отметил он.

По словам министра, форум – это место, где встречается бизнес, наука и государство для выработки тех или иных решений в области цифровизации. «Это уникальная возможность для экономики и IT-индустрии Татарстана представить свои решения для всей России», – добавил Хайруллин.

По его словам, ожидается, что на форум приедут региональные министры цифрового развития со всей России, с которыми состоится закрытая сессия, а также глава Минцифры страны Максут Шадаев, который ранее отмечал, что Kazan Digital Week входит в число основных мероприятий не только для Татарстана, но и в целом для России по развитию цифровизации.

Хайруллин также подчеркнул, что на сегодняшний день уже зарегистрировались свыше 7 тыс. человек, а всего на мероприятии ожидается более 25 тыс. участников с учетом тех, кто присоединится к форуму в онлайн-формате. Среди гостей будут представители 112 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы не то чтобы подошли к потолку, но видим некий предел», – заявил он.

Помимо деловой программы на самом форуме, в его преддверии традиционно были проведены онлайн-вебинары по всем 10 тематикам мероприятия. Общее количество просмотров этих вебинаров составило около 140 тысяч.

«Отдельно отмечу, что в этом году впервые запланировано специальное обучение по кибербезопасности для руководителей цифрового развития регионов России», – добавил Хайруллин.