На проспекте Яшьлек в Челнах вместо ямочного ремонта меняют дорожное покрытие

Несмотря на то что на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах планировался только ямочный ремонт, в процессе ремонта начали менять дорожное покрытие большими пластами. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Во время непосредственных ремонтных работ обнаружился очень большой износ покрытия, поэтому «было принято решение вырезать и заменить большой пласт асфальта». При сопутствующей погоде работы могут быть завершены до конца недели.

Кроме того, МУП «ПАД» в данный момент ремонтирует также участок проспекта Беляева в Автограде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что большинство проголосовавших челнинцев высказались за благоустройство набережной Фикрята Табеева.