Большинство челнинцев высказались за благоустройство набережной Фикрята Табеева

В Набережных Челнах стали известны итоги онлайн-опроса по благоустройству общественных пространств. Большинство горожан высказались за обновление набережной Фикрята Табеева.

Ее выбрали 29% челнинцев, участвовавших в опросе. Всего отдано 6 165 голосов.

Вторым оказался вариант продолжения работ в парке Прибрежный (более 3 тысяч горожан), на третьей позиции парк культуры и отдыха на ГЭСе (2,8 тыс.).

Также более 1,8 тыс. голосов челнинцы отдали за пешеходную зону Автозаводского проспекта, более 1,7 тыс. – за Боровецкий бульвар и родник.

Всего в голосовании приняли участие 21 213 жителей Набережных Челнов.

Всего по Татарстану в этом году на голосование вынесли 204 общественных пространства. Список территорий формировался совместно с администрациями муниципалитетов с учетом итогов градостроительного анализа и результатов голосования прошлого года.