Капремонт на проспекте Вахитова в Челнах перешел экватор

В Набережных Челнах активно продолжается капитальный ремонт на проспекте Вахитова. Работы на сегодняшний день выполнены на 64%. Об этом сообщил директор Предприятия автомобильных дорог Марат Анисимов.

«Полностью завершен монтаж уличного освещения, уже работает в вечернее время. На финишной прямой работы по ремонту подземного перехода, стартовала укладка верхнего асфальтобетона на местных проездах», — сообщил он.

Новые дороги уже есть в 18-м, 53-м и 21-м комплексах.

Дорожникам осталось завершить работы по укладке верхнего слоя асфальта на основной части проспекта. Помимо этого, на дублере проспекта Вахитова у торгового центра «Глобус» расширена ширина проезжей части до 7 метров. В настоящее время обсуждается вопрос с ГИБДД по поводу запрета парковки автомобилей на этой дороге, чтобы не мешать проезду транспорта.

«Я вижу, что и сейчас нет проблем для проезда, если люди ставят машину на парковку чуть подальше. Если ставить их в два ряда, то проезд затруднен», — сообщил руководитель МУП ПАД.

Работы проводятся от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На ремонт из бюджета республики выделено 450 млн рублей, сообщал ранее «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.