На проспекте Победы в Казани сгорела «ГАЗель»

Сегодня утром в Советском районе Казани произошло ЧП – загорелся автомобиль «ГАЗель», сообщают в городской Госавтоинспекции.

«На транспортной развязке Мамадышский тракт – Проспект Победы произошло возгорание автомобиля», – отметили в ведомстве.

В результате происшествия никто не постадал.

Госавтоинспекция призывает водителей перед началом движения проверить техническое состояние автомобиля.

Отметим, что в минувшую пятницу во время движения также загорелся автомобиль Land Rover. На место оперативно выехали пожарные, которым удалось потушить возгорание.