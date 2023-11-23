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На проспекте Победы в Казани сгорела «ГАЗель»
Сегодня утром в Советском районе Казани произошло ЧП – загорелся автомобиль «ГАЗель», сообщают в городской Госавтоинспекции.
«На транспортной развязке Мамадышский тракт – Проспект Победы произошло возгорание автомобиля», – отметили в ведомстве.
В результате происшествия никто не постадал.
Госавтоинспекция призывает водителей перед началом движения проверить техническое состояние автомобиля.
Отметим, что в минувшую пятницу во время движения также загорелся автомобиль Land Rover. На место оперативно выехали пожарные, которым удалось потушить возгорание.
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