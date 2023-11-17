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Руc Тат
Происшествия 17 ноября 2023 12:50

Возле ТЦ «Южный» в Казани на ходу загорелся Land Rover

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Сегодня в Советском районе Казани во время движения загорелся автомобиль Land Rover. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно выехали пожарные, которым удалось потушить возгорание.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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