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Возле ТЦ «Южный» в Казани на ходу загорелся Land Rover
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Сегодня в Советском районе Казани во время движения загорелся автомобиль Land Rover. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место оперативно выехали пожарные, которым удалось потушить возгорание.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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