Возле ТЦ «Южный» в Казани на ходу загорелся Land Rover

Сегодня в Советском районе Казани во время движения загорелся автомобиль Land Rover. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно выехали пожарные, которым удалось потушить возгорание.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.