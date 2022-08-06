На проспекте Мира в Елабуге начались работы по благоустройству зеленой зоны

В Елабуге на проспекте Мира стартовали работы по благоустройству зеленой зоны. Выполнены они будут в два этапа, сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

Для создания ровного газона рабочие снимают часть грунта, выкорчевывают пни и убирают старые бетонные конструкции. Затем планируется провести чернение и посев газона, осенью – высадить саженцы крупномеров.

«Какие именно деревья будут высажены, пока обсуждается. Окончательное завершение благоустройства планируется в следующем году. На замену газона из местного бюджета будет выделено 2,5 млн рублей», — поделилась с «Татар-информом» наччальник пресс-службы района Екатерина Сайбель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге подчеркнули исторический дух города 50 новыми светильниками.