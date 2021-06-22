На просмотре в «Нефтехимике» находятся три футболиста

Нижнекамский «Нефтехимик» отправился сегодня в Москву, где стартовал второй тренировочный сбор футбольного клуба. В столице России команда Кирилла Новикова будет заниматься до 3 июля.

В Москву отправился 21 футболист «Нефтехимика», а также три игрока, которые пока находятся в нижнекамском клубе на просмотре. Это вратарь, защитник и полузащитник.

Напомним, что в ходе тренировочного сбора нижнекамский клуб планирует провести три контрольных матча.

Стартовый матч нового сезона в первенстве ФНЛ «Нефтехимик» проведет в Нижнекамске 10 июля против ФК «Олимп-Долгопрудный».