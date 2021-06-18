Определились соперники футбольного «Нефтехимика» во время второго тренировочного сбора

Московский «Спартак-2», ярославский «Шинник» и ивановский «Текстильщик» станут соперниками нижнекамского «Нефтехимика» во время проведения второго тренировочного сбора. Он пройдет для татарстанского клуба в Москве с 22 июня по 3 июля.

25 июня «Нефтехимик» сыграет с «Текстильщиком», 29 июня – с «Шинником», а 3 июля, в последний день сборов – с «красно-белыми». После этого подопечные Кирилла Новикова вернутся в Нижнекамск, где продолжат подготовку к сезону.

Матч первого тура нового первенства ФНЛ «Нефтехимик» проведет дома 10 июля. Соперником нижнекамцев станет ФК «Олимп-Долгопрудный».