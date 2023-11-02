На программу по укреплению гражданского согласия Казани выделят 34 млн рублей

Выполнение программы по укреплению гражданского согласия Казани оценили в 34 млн рублей. Такие данные опубликованы в сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

Программа будет реализовываться с 2024 по 2030 годы. На каждый год выполнения программы будет выделено 4,8 млн рублей кроме 2027 года, когда будет выделено 5,3 млн рублей. Отмечается, что это предполагаемые объемы финансирования. Суммы могут быть скорректированы с учетом возможностей городского бюджета.

По итогам программы планируется, что доля жителей города, оценивающих межнациональные отношения

в городе как благоприятные, по итогам программы вырастет до 73%. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности должно дойти до 67,25%.

«Основными результатами являются сохранение социально-политической стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия, этнокультурной самобытности и удовлетворение социально-культурных

потребностей представителей народов, проживающих в Казани», – говорится в документах.

Планируется сохранять и поддерживать русский язык как государственный язык РФ, а также обеспечивать паритетное функционирование государственных языков Татарстана.

О том, что в Казани разработали программу по укреплению гражданского согласия, стало известно в сентябре.