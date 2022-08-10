На программу «Нижнекамск-60» потребуется 68 млрд рублей

На программу «Нижнекамск-60», которая будет реализована к 60-летию города химиков в 2026 году, потребуется 68 млрд рублей. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Проект „Нижнекамск — 60“ достаточно дорогой: по нашим предварительным расчетам, необходимо 68 млрд рублей. В первую очередь, средства пойдут на приведение в порядок социальных объектов — от детских садов до спортшкол. В проект вложена и новая трамвайная ветка, которая обойдется в 12 млрд рублей, и строительство выставочного комплекса за 3 млрд рублей, в перспективе также ремонт дорог, на что планируется направить порядка 20 млрд рублей», — рассказал руководитель исполкома.

Программа одобрена Президентом РТ Рустамом Миннихановым. На данный момент она прошла все согласительные комитеты и комиссии в составе профильных министерств, сейчас идет обсуждение на уровне Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Курирует проект Министерство экономики Татарстана под контролем главы ведомства Мидхата Шагиахметова.

«На сегодняшний день для 30 млрд рублей есть возможность включения в республиканские президентские и федеральные национальные проекты. 38 млрд рублей из требуемых 68 млрд рублей сегодня не обеспечены программами и потребуют более системной работы, может быть, особых поручений включения в федеральные центры», — рассказал собеседник агентства.