В Татарстане в 2025-м благоустроят меньше дворов, чем год назад

На программу Раиса Татарстана «Наш двор» в 2025 году направят 10 млрд рублей, рассказала руководитель аппарата Института развития городов РТ, куратор программы Арина Петрова на региональном дне II всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Это столько же, сколько выделяли в 2024-м.

По ее словам, в этом году в республике намерены обновить 679 дворов, что меньше, чем годом ранее (835 объектов). Петрова напомнила, что за время действия программы в РТ благоустроили более 5 тыс. территорий, потратив на эти цели 44 млрд рублей.

«Хочу обратить внимание на эту цифру, она очень большая. И тут мы бесконечно благодарны нашему Раису, который каждый год поддерживает эту инициативу и выделяет баснословные деньги. В 2025 году нам предстоит ремонт 679 дворов на сумму 10 млрд рублей. Бюджет в этом году не сократился: в прошлом году было 10 млрд рублей и в этом году тоже. Несмотря на сокращение количества домов, в этом году охват жителей остается прежним – 200 тыс. человек», – заявила Петрова.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.