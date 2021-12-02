На программу догазификации в Пестречинском районе РТ подано 105 заявок

На президентскую программу догазификации в Пестречинском районе Татарстана подано 105 заявок. При этом у жителей муниципалитета есть возможность догазифицировать 1795 объектов капитального строительства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

«Пестречинский район сильно развивается, ввод жилья опережает темпы запланированного. В этом году план ввода жилья — 190 тыс. кв. метров. Мы выполнили его на 101%. Из них 110 тыс. кв. метров составляет индивидуальное строительство — это частный сектор», — отметил замруководителя исполкома.

По словам Шайхутдинова, по Пестречинскому району к газу подключены 69% домохозяйств. Соответственно, вопрос подключения остается востребованным и актуальным.

«Президентом РФ Владимиром Путиным поручено догазифицировать индивидуальные жилые постройки и садовые некоммерческие товарищества. Совместно с главами поселений и заинтересованными жителями в районе обозначено 1795 объектов капитального строительства без газоснабжения. С жителями поговорили, объяснили, как нужно подавать заявки на программу догазификации», — отметил он.

Рамиль Шайхутдинов напомнил, что участие в программе добровольное, при этом газ бесплатно подведут только к границам участка.

«Если в населенном пункте нет газа, то программа не подходит. Тогда будет использоваться газификация — это когда газ бесплатно подводят к населенному пункту. А вот если его подведут, уже можно будет догазифицироваться за счет бюджета», — напомнил Рамиль Шайхутдинов.

Пестречинцы могут онлайн подать заявку на сайте оператора программы (https://connectgas.ru/) или через сайт госуслуг, также заявки принимают в Пестречинском РЭГС.

К заявке необходимо приложить необходимые документы: ситуационный план (скриншот с публичной кадастровой карты, где находится земельный участок) и правоустанавливающие документы.

«Если заявку подает не собственник, в таком случае необходимо приложить доверенность, которая подтверждает полномочия представителя. Объем потребления газа необходимо указать не более 7 куб. метров в час», — добавил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заявки на подключение газа подали 123 жителя казанских поселков.