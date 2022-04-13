На проектирование капремонта трех мостов в Казани потратят 5,3 млн рублей

В Казани на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту и капитальному ремонту трех мостов потратят более 5,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о путепроводе на улице Достоевского, Романовском мосте через Булак на улице Кави Наджми и мосте через протоку Волги в казанском поселке Куземетьево.

В частности, исполнитель должен будет составить основные проектные и технические решения по мостовым сооружениям и транспортные схемы поставки конструкций и дорожно-строительных материалов.

В качестве заказчика выступает ГКУ «Главтатдортранс». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 28 апреля, а поставщик будет определен 5 мая. Работы по проектированию должны быть выполнены до конца сентября этого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по новой программе за три года отремонтируют 200 аварийных мостов. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.