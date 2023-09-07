На продвижение программ Казанского цирка потратят 10 млн рублей

Казанский цирк

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский цирк потратит на продвижение и популяризацию собственных программ чуть более 10 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет, в частности, о размещении баннеров на билбордах и демонстрации рекламных роликов на медиафасадах, показе видеороликов аналогичного содержания на телеканалах и трансляции аудиороликов по радио.

Кроме того, подрядчик должен будет развесить рекламные плакаты в лифтах жилых домов, на афишных конструкциях и тумбах, а также обеспечить появление контекстной рекламы в поисковой выдаче.

Заказчиком выступает сам Казанский государственный цирк, на закупку учреждение культуры потратит собственные средства. Подача заявок завершится 14 сентября, подрядчика определят 18 сентября. Работы должны будут выполняться вплоть до конца этого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова оценила создание полноценного циркового шоу в 120 млн рублей.