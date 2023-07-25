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На продолжение Московского проспекта в Челнах направят еще 570 млн рублей
На строительство продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах до ул. Хади Такташа направят еще более 570 млн рублей. Средства выделяют на мостовой переход через реку Челна, говорится в тендере, опубликованном на портале госзакупок.
Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
Подрядчик обязан выполнить работы до 31 марта 2024 года. В комплекс работ вошли рекультивация земель, строительство дороги, разворотного кольца, мостового перехода, ливневок, локальных очистных сооружений, электроснабжение объекта, обследование и испытание объекта, пуско-наладочные работы и ряд других.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на продолжение Московского проспекта в Челнах направят свыше полумиллиарда рублей
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