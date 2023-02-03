На продолжение Московского проспекта в Челнах направят свыше полумиллиарда рублей

На строительство в Набережных Челнах продолжения Московского проспекта до улицы Хади Такташа направят 538 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, помимо самой дороги рабочим предстоит возвести мост через реку Челна. Дорога также пройдет через поселок Орловка и затронет жилой комплекс «Притяжение».

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика уже 13 февраля. Все работы должны быть завершены не позднее 11 декабря текущего года.