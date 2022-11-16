Экс-глава Татфондбанка попросил суд смягчить приговор

Сегодня Верховный суд РТ закончил судебное следствие по апелляционной жалобе по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Стороны приступили к прениям.

Напомним, Вахитовский районный суд Казани уже вынес решение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Мусина. Его приговорили к 12 годам заключения, из которых пять лет он уже отсидел под домашним арестом. Приговор Мусина не устроил и он пытается его обжаловать. Защита настаивает на переквалификации вменяемых Мусину статей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мусин утверждает, что его действия не могли нанести ущерб, так как они заключались в сокрытии уже имеющихся задолженностей.

«Прошу отменить приговор суда первой инстанции и переквалифицировать мои действия», – обратился к суду экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин.

Сегодня Мусин скажет суду последнее слово.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что стартовал процесс по новому эпизоду экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина.