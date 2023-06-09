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На предстоящих выходных муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно
В предстоящие выходные и праздничные дни, 10, 11 и 12 июня, муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать без взимания платы.
В понедельник, 12 июня, отмечается День России. В соответствии с постановлением исполкома города, в этот день на муниципальных парковках не будут взимать плату с автомобилистов.
Бесплатно работать по субботам, воскресеньям и в праздничные дни муниципальные парковки Казани начали с прошлого, 2022 года. В будние дни платный период их работы длится с 8 до 19 часов.
Полный график бесплатной работы муниципальных парковок Казани на 2023 год был опубликован ранее.
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