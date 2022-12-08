Опубликован график бесплатной работы муниципальных парковок Казани на 2023 год

Названы праздничные и выходные дни 2023 года, в которые муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Постановление исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Так, с горожан не будет взиматься плата с 2 по 6 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8 9 мая, 12 июня, 30 августа, 6 ноября, а также в республиканские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам

«Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются указом Президента Республики Татарстан [Рустама Минниханова]», — говорится в документе.