На предприятии «Соллерс Форд» в Елабуге с 3 марта объявлен простой
Предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта переходит в режим простоя, сообщила пресс-служба компании.
Простой вводится в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.
«Соллерс Форд» сообщает об уходе в простой с 3 марта. Руководство «Соллерс Форда» предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company», – говорится в заявлении.
«Соллерс Форд» – совместное предприятие концерна Ford Motor Company и российского автопроизводителя «Соллерс», которое является контролирующим акционером.
Компания производит на площадке в Елабуге семейство автомобилей Ford Transit, а также широкую линейку модификаций специального и социального назначения.
В начале февраля елабужский завод сообщил о дополнительном наборе более 100 человек из-за роста объемов производства.
В январе продажи автомобилей Ford Transit в России выросли на 11% – до 1 тыс. единиц.