«Соллерс Форд» набирает дополнительный персонал в Елабуге из-за роста производства
Елабужский завод компании «Соллерс Форд» готов дополнительно принять более 100 человек из-за роста объемов производства, сообщила пресс-служба предприятия.
Завод планирует «активизировать дополнительные мощности», чтобы не допустить дефицит автомобилей в дилерских центрах.
На предприятии в Елабуге компания выпускает автомобили Ford Transit.
В январе продажи автомобилей Ford Transit в России выросли на 11% – до 1 тыс. единиц.