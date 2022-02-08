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Ру Тат
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Промышленность
8 февраля 2022  12:10

«Соллерс Форд» набирает дополнительный персонал в Елабуге из-за роста производства

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Елабужский завод компании «Соллерс Форд» готов дополнительно принять более 100 человек из-за роста объемов производства, сообщила пресс-служба предприятия.

Завод планирует «активизировать дополнительные мощности», чтобы не допустить дефицит автомобилей в дилерских центрах.

На предприятии в Елабуге компания выпускает автомобили Ford Transit.

В январе продажи автомобилей Ford Transit в России выросли на 11% – до 1 тыс. единиц.

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