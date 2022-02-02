На предприятии Челнов пронумеровали сотрудников и установили видеонаблюдение

На мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК», входящем в холдинг «Агросила», в целях увеличения производительности труда пронумеровали сотрудников и установили видеонаблюдение, пишут «Челнинские известия».

По словам генерального директора холдинга «Агросила» Светланы Барсуковой, на предприятии внедрена система учета сотрудников — это означает, что у каждого на шапочке есть номер. Сделано это по системе Маттлер, она позволяет индивидуально оценивать всех сотрудников.

На производственной линии установили камеру, высчитывающую трудозатраты каждого работника и выводящую не среднюю выработку, а конкретные результаты на каждого сотрудника, который трудится на данной линии.

«В настоящее время внедренный проект показал увеличение производительности труда на 15%, в планах на 2022 год достичь 25%. Соответственно, от выработки каждого специалиста будет зависеть зарплата за месяц», — сообщила руководитель предприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что часть сотрудников КАМАЗ перевел на удаленку из-за распространения омикрон-штамма.