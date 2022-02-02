Часть сотрудников КАМАЗ перевел на удаленку

На КАМАЗе после долгого периода нулевой заболеваемости вновь выявлены заболевшие коронавирусом. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

«На фоне растущей заболеваемости коронавирусом и угрозы распространения штамма „омикрон“ часть персонала КАМАЗа на этой неделе воспользовалась нормой приказа об удаленной работе и перешла на дистанционный режим труда. Главным образом это коснулось специалистов и служащих компании», — сказано в сообщении.

Заместитель гендиректора автогиганта Ильдар Шамилов рассказал, что в связи с эпидситуацией компания перенесла совещания в онлайн-формат. По словам руководителя, ревакцинацию на заводах предприятия прошли уже 60% сотрудников — ее темп, по оценке Шамилова, примерно соответствует скорости первой прививочной кампании.

Помимо вакцинации и ревакцинации от коронавируса в приоритете остаются средства индивидуальной защиты, личная гигиена и дезинфекция поверхностей, однако на работе этот режим соблюдается, а за пределами предприятия — нет.

Шамилов напомнил, что на КАМАЗе сформировали систему, которая позволяет отслеживать контакты каждого заболевшего. Согласно анализу этих данных, свыше 70% сотрудников заразились в общественных местах, 25% — от родственников и 5% — на предприятии.

Ранее сообщалось, что Минтруд России рекомендовал перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленку в связи с кратным увеличением заболеваемости Covid-19 в стране.