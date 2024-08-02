На празднике «Я выбираю небо!» в Казани откроют пункт отбора на службу по контракту

На авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту. В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

Напомним, авиационный праздник «Я выбираю небо!» состоится 3 августа в 17:00 часов на площадке у Центра семьи «Казан». Посетителей ждут захватывающие выступления парашютистов, пилотов малой авиации и байкеров, прогулка по акватории реки на судах, яхтах и катерах, произведенных в Татарстане, а также выставка тяжелой военной техники. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Татарстана.

На празднике выступят известные артисты из Татарстана. Хедлайнером станет популярная группа «Dabro».