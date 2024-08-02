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СВО 2 августа 2024 12:16

На празднике «Я выбираю небо!» в Казани откроют пункт отбора на службу по контракту

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На авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту. В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

Напомним, авиационный праздник «Я выбираю небо!» состоится 3 августа в 17:00 часов на площадке у Центра семьи «Казан». Посетителей ждут захватывающие выступления парашютистов, пилотов малой авиации и байкеров, прогулка по акватории реки на судах, яхтах и катерах, произведенных в Татарстане, а также выставка тяжелой военной техники. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Татарстана.

На празднике выступят известные артисты из Татарстана. Хедлайнером станет популярная группа «Dabro».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#я выбираю небо #авиация #военная служба по контракту
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