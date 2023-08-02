На празднике «Я выбираю небо» развернут мобильный комплекс отбора на службу по контракту

Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой Выбор!» пройдет в Казани на площадке перед Центром семьи «Казан». Мероприятие состоится в день проведения праздника «Я выбираю небо».

Организаторы акции - Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту.

«Акция приурочена к ежегодному празднику “Я выбираю небо”. На площадке будет развернут мобильный комплекс отбора на военную службу, в котором представители вооруженных сил России проконсультируют население об условиях прохождения военной службы, о всех льготах и местах прохождения службы. Тут же будут проведены мероприятия по отбору на военную службу», – рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту РТ Егор Горячев.

Напомним, праздник «Я выбираю небо» состоится в столице Татарстана 4 августа у Центра семьи «Казан». Зрителей ждет концерт легендарной группы «Любэ» и выступления татарстанских артистов.

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