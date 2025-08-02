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СВО 2 августа 2025 16:50

На празднике «Я выбираю небо!» открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту

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Сегодня на авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Здесь любой желающий может узнать, что такое служба по контракту, проконсультироваться. Любой ребенок или взрослый может собрать-разобрать автомат Калашникова и попробовать себя в тире. Здесь с нами работают представители Африканского корпуса. Это одно из новых направлений в ВС РФ, которое также осуществляет набор на военную службу по контракту», – сообщил офицер.

Он отметил, что сейчас открыто еще одно новое направление – операторы БПЛА. Набор ограниченный, подразделение БПЛА пользуется высоким спросом и вызывает интерес среди молодых людей.

«Требуются молодые специалисты, умеющие, любящие играть в компьютерные игры, обладающие высокой выдержкой и умеющие разбираться в радиоэлектронике. Спрос на данное направление очень высокий. Идет даже конкурс в данном направлении», – дополнил он. Набор будет проходить до 10 августа.

Также на площадке у пункта отбора на службу по контракту развернута выставка трофейной военной техники – танки, БПЛА из зоны СВО и площадка, где каждый желающий может управлять небольшими дронами.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

#СВО #служба по контракту #военнослужащие #я выбираю небо #авиашоу #африканский корпус
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