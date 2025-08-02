На празднике «Я выбираю небо!» открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту

Сегодня на авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Здесь любой желающий может узнать, что такое служба по контракту, проконсультироваться. Любой ребенок или взрослый может собрать-разобрать автомат Калашникова и попробовать себя в тире. Здесь с нами работают представители Африканского корпуса. Это одно из новых направлений в ВС РФ, которое также осуществляет набор на военную службу по контракту», – сообщил офицер.

Он отметил, что сейчас открыто еще одно новое направление – операторы БПЛА. Набор ограниченный, подразделение БПЛА пользуется высоким спросом и вызывает интерес среди молодых людей.

«Требуются молодые специалисты, умеющие, любящие играть в компьютерные игры, обладающие высокой выдержкой и умеющие разбираться в радиоэлектронике. Спрос на данное направление очень высокий. Идет даже конкурс в данном направлении», – дополнил он. Набор будет проходить до 10 августа.

Также на площадке у пункта отбора на службу по контракту развернута выставка трофейной военной техники – танки, БПЛА из зоны СВО и площадка, где каждый желающий может управлять небольшими дронами.