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На празднике «Питрау» в Татарстане откроется поляна знакомств «Сваха»
Фишкой ежегодного праздника кряшенской культуры «Питрау» традиционно станут поляна знакомств «Сваха» и «Уголок свахи Горпи». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель исполкома общественной организации кряшен Республики Татарстан Людмила Белоусова.
«Это очень интересно, когда на празднике работают свахи. И девушки, и молодые люди, и даже не совсем молодые, интересуются этим. В общем-то все хотят создать свое счастье. Природа и Питрау благоприятствуют этому. Раньше по обычаям именно на Питрау знакомились, а затем и создавали семьи. Существует даже такая поговорка: „В Питрау невест выбирают, в Покров свадьбы справляют“», — отметила спикер.
Гостей попросят оставить заявки, указав в них, какой должна быть их будущая вторая половинка. После останется только ждать. Среди посетителей данной локации здесь всегда творится аншлаг: парни и девушки заполняют анкеты, оставляют свои телефоны, знакомятся вживую.
Вместе с тем на площадке будет работать профессиональная сваха Аграфена, которая расскажет всем желающим об обрядах сватовства. По традиции пара, которая познакомится на «Питрау», получит соответствующий сертификат и приглашение вернуться на поляну уже в качестве супружеской четы.
Напомним, на празднике, который является завершающим в череде торжеств традиционной культуры народов республики под эгидой Ассамблеи народов РТ, ожидают 50 тысяч гостей со всей России. Он состоится 15 июля в мамадышском селе Зюри.
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