Фарид Мухаметшин: Участники СВО заслуживают того, чтобы быть депутатами Госсовета РТ

Участники СВО заслуживают того, чтобы быть депутатами Государственного Совета Татарстана VII созыва. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Участники СВО тоже будут участвовать в предварительном голосовании “Единой России”. Это новшество. Более того, для них сделаны преференции решением партии. Это люди, которые вернулись из мест защиты нашего Отечества, нас с вами. Они заслуживают того, чтобы быть депутатами, постараемся их максимально поддержать», – сказал глава парламента.

Для участников специальной военной операции на праймериз «Единой России» в Татарстане предусмотрены отдельные меры поддержки. В частности, они освобождены от подачи документов на бумажном носителе при онлайн-заявке, от обязанности размещать видеоконтент.

Кроме того, по результатам предварительного голосования участнику СВО оргкомитетом автоматически присваиваются 25% от общей суммы отданных за него голосов. «Думаю, что это заслуженно. Нам бы очень хотелось, чтобы они были в наших рядах», – подчеркнул Мухаметшин.

«Единая Россия» в Татарстане 26 марта объявила о старте предварительного голосования по кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ VII созыва, которые будут выдвинуты от партии. Праймериз продлится до 26 мая.

Выборы в Государственный Совет Татарстана VII созыва состоятся в сентябре. По 50 депутатов будут избраны на пять лет по партийным спискам и в одномандатных округах.