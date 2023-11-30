На пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб студент из Татарстана

В хостеле в Алма-Ате в Казахстане случился смертельный пожар, в котором погибли 13 человек.

Многие из погибших, по данным федеральных СМИ, граждане Казахстана, один из найденных – гражданин Узбекистана, еще двое – россияне.

Как сообщают некоторые российские СМИ, одной из жертв пожара стал 22-летний студент из республики Татарстан Надир Абдусалямов.

Напомним, что возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного дома, подвал и первый этаж которого был переоборудован под хостел.

В мэрии сообщили, что объект должен был эксплуатироваться в качестве магазина, а под хостел был переоборудован полтора месяца назад. Учреждение работало без разрешительных документов.