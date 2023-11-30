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В Алма-Ате на пожаре в хостеле погибли 13 человек
В Алма-Ате в помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар, сообщает ТАСС.
Возгорание произошло сегодня в районе трех часов ночи по московскому времени. Загорелся хостел в здании на улице Ади Шарипова.
Как выяснили огнеборцы на месте, пожар случился в подвальном помещении трёхэтажного дома, в котором первый и подвальный этажи были переоборудованы под хостел.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В процессе разведки и тушения огня пожарные обнаружили 13 погибших. По предварительным данным, среди жертв пожара был россиянин.
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