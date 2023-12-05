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На пожаре в многоэтажке в центре Казани погиб мужчина
На пожаре в одной из пятиэтажек на Спартаковской обнаружили тело мужчины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, сообщение о возгорании поступило сегодня в 10.29. Из многоэтажки самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе один ребенок. В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 3 квадратных метра. В 10.51 пожар потушили.
При тушении пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины.
Ранее мы сообщали, что столб черного дыма из горящей квартиры в центре Казани попал на видео.
По словам очевидцев, не исключено, что в квартире рванул бытовой газ. Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место выехала прокурор Вахитовского района Казани Олеся Соколова.
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