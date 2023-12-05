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Столб черного дыма из горящей квартиры в центре Казани попал на видео
Возгорание произошло в одной из пятиэтажек на Спартаковской. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, горит квартира на втором этаже многоэтажного жилого дома.
«Изнутри вырываются языки пламени. Есть ли пострадавшие, неизвестно», – пишут казанцы в соцсетях. На кадрах видео клубы густого черного дыма валят из окна квартиры.
В настоящее время устаналвиваются все обстоятельства произошедшего.
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