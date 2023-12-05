news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 5 декабря 2023 10:49

Столб черного дыма из горящей квартиры в центре Казани попал на видео

Скопировать ссылку

Возгорание произошло в одной из пятиэтажек на Спартаковской. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, горит квартира на втором этаже многоэтажного жилого дома.

«Изнутри вырываются языки пламени. Есть ли пострадавшие, неизвестно», – пишут казанцы в соцсетях. На кадрах видео клубы густого черного дыма валят из окна квартиры.

В настоящее время устаналвиваются все обстоятельства произошедшего.

#пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100