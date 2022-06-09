На пост главы Центрального района Челнов одобрена кандидатура Эдуарда Фаттахова

Конкурсная комиссия Исполкома Набережных Челнов выбрала кандидата, который подходит на должность главы Центрального района города. Им оказался Эдуард Фаттахов, сообщает пресс-служба челнинской мэрии.

В середине мая в автограде объявили конкурс на замещение должности главы администрации Центрального района Челнов. Прием заявок шел до 6 июня, сам конкурс состоялся сегодня, 9 июня.

Предыдущим главой района был Искандар Галимов. Чиновник скончался во время прохождения Авачинского марафона в Камчатском крае 17 апреля.