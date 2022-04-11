На пособия семьям с детьми от восьми до 16 лет Татарстан направит 4 млрд рублей

На пособия семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет Татарстан направит 4 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Татарстан с учетом федерального софинансирования в прошлом году выделил 4 млрд рублей на пособия для детей от трех до семи лет. И те пособия, которые сейчас будут вводиться на детей от восьми до 16 лет, по предварительным расчетам, обойдутся республике еще в 4 млрд рублей», — рассказала докладчик.

По словам Бутаевой, при софинансировании из федерального бюджета в республике объем выплат семьям с детьми только с 2020 года составил более 16 млрд рублей.

«Меры социальной поддержки в прошлом году получали около 1,5 млн человек. Общие затраты только по нашему министерству составили 22,8 млрд рублей. Каждый второй рубль направлен на поддержку семей с детьми. В этом году на меры социальной поддержки по линии министерства предусмотрено 24,7 млрд рублей», — отметила она.

Замминистра труда, занятости и социальной защиты уточнила, что система социальных выплат в Татарстане в прошлом году включала 85 мер соцподдержки, включая 32 федеральные и 53 региональные выплаты.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил, что с 1 апреля устанавливаются выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для семей, имеющих низкий доход, о чем сообщал «Татар-информ».