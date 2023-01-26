На пособия по безработице в присоединенных регионах направят свыше 1 млрд рублей

В этом году на выплату социальных пособий безработным жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к РФ после осенних плебисцитов, Правительство России направит более 1 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Необходимо сделать всё, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Для этого мы будем выделять необходимые дополнительные средства», — заметил Мишустин на совещании Правительства.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра труда и социальной защиты Антона Котякова проконтролировать процесс внедрения мер социальной защиты на новых территориях. И добавил: «Здесь всё нужно держать на особом контроле».

Глава Правительства также сказал о необходимости включить присоединенные регионы в российскую систему социального страхования, чтобы жители Донбасса могли получать оплату больничных, компенсацию при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Он отметил, что соответствующий законопроект уже разработан.

«В документе определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которое раньше не предусматривалось на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», — обратил внимание Премьер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 марта жители новых регионов будут получать пенсии по нормам российского законодательства.