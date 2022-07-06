На портале госуслуг Татарстана стартовал прием заявок детей в первый класс

На портале госуслуг Татарстана сегодня стартовал второй этап записи детей в первый класс. Он рассчитан на тех, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории. Ребенка зачислят в школу, если есть свободные места.

Заявления могут подать родители или законные представители будущего школьника. Услуга полностью цифровая: поданное в электронном виде заявление будет рассмотрено также, как если бы его принесли лично в общеобразовательную организацию. При этом необходимо прикрепить все документы и ждать зачисления.

Заявления принимаются до 5 сентября, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Напомним, решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов. О принятом решении родители будут уведомлены тем способом, который они указали в заявлении.