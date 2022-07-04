В Татарстане открывается второй этап приема заявлений на обучение в первый класс

В Татарстане с 6 июля начнется прием заявлений на обучение в первый класс детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Прием будет проводиться до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Прием заявления о зачислении осуществляется в электронном виде через портал госуслуг, при личном обращении родителей в образовательную организацию, заказным письмом с уведомлением, в электронной форме – на электронную почту школы», – отметили в министерстве.

Дата и время заявления независимо от способа его подачи учитываются при принятии решения по зачислению в школу.

Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов. О принятом решении родители будут уведомлены тем способом, который они указали в заявлении.