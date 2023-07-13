Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На портале госуслуг продолжается прием документов в вузы
На портале госуслуг РФ продолжается прием документов в вузы. В федеральном Минцифры напоминают, что заявление можно подать в пять любых вузов страны, выбрав до пяти специальностей в каждом.
Для подачи заявления нет необходимости посещать приемные комиссии и лично приносить документы. Чтобы подать документы, нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.
Заявления можно подавать на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.
В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
Сервис реализуется благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».
Как ранее сообщал «Татар-информ», прием документов в вузы стартовал на госуслугах 20 июня.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»