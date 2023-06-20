На «Госуслугах» открылся прием документов в вузы

На портале госуслуг открылся прием документов в вузы России. Можно выбрать до пяти высших учебных заведений и до пяти специальностей в каждом из них, в том числе платное обучение. Чтобы подать заявление, потребуется только подтвержденная учетная запись.

«В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа», – говорится в сообщении Минцифры России, опубликованном в Telegram-канале.

Абитуриентам необходимо запросить в личном кабинете данные о документах об образовании, индивидуальных достижениях, сведения об инвалидности, тогда их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз.

Затем нужно заполнить само заявление, указав сведения об образовании, льготах и особых правах, желаемые специальности и форму обучения.

Свое место в конкурсных списках абитуриенты смогут отслеживать в реальном времени. Более того, когда вузы выпустят приказы о зачислении, в личный кабинет поступит сообщение.

Чтобы зачислили на платное отделение, можно заключить договор с вузом также онлайн. Для этого понадобится приложение «Госключ».

Приемная кампания в вузах России стартовала 20 июня.