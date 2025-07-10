На портале госуслуг появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

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В текущем, 2025 году на федеральном портале госуслуг для граждан и бизнеса появятся 35 новых «жизненных ситуаций». Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

«Приоритетные сервисы "жизненные ситуации" утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг», – пояснили в аппарате.

Среди наиболее значимых «жизненных ситуаций» – планирование и рождение ребенка, поддержка граждан России за рубежом и сервис «Мой питомец», который будет включать информацию о домашних животных, их здоровье и ветеринарных клиниках.

Кроме того, в перечень задач, которые можно будет решить с помощью новых сервисов, вошли: покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в заседаниях с веб-камерой, поступление в колледж и техникум, запись на детские кружки и секции, отдых и оздоровление детей, волонтерство, оформление соцобслуживания, прохождение диспансеризации.

Помимо этого, на федеральных «Госуслугах» появится возможность разрешить ситуации, возникающие при владении оружием и самоходной техникой, запустить бизнес онлайн, открыть IT-компанию или транспортный бизнес, получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу, воспользоваться бесплатной помощью юриста, а также решить проблемы, возникшие из-за утраты близкого человека или инвалидности.

«Сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг. <...> Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тыс. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций" – граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте», – подчеркнул Григоренко.

«Жизненные ситуации» появились в 2023 году, каждая из них в среднем содержит 17 услуг. Уже функционируют 35 таких сервисов. В планах сделать оказание услуг с их помощью проактивным, чтобы предлагать их гражданину еще до того, как он обратится за ними, добавили в аппарате вице-премьера РФ.