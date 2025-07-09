До конца года «Госусугах РТ» появится система цифровой подписи «Госключ»

В приложении «Госуслуги РТ» до конца года появится система цифровой подписи «Госключ», которая позволит подписывать важные документы и заявления, например сделки с недвижимостью, прямо в приложении. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«До конца года мы планируем интегрировать в Госуслуги систему электронной подписи "Госключ". Это особенно важная функция, поскольку электронная подпись, созданная через "Госключ", имеет полную юридическую силу, равнозначную собственноручной подписи», – пояснил он.

По его словам, такая система избавит жителей республики от необходимости личного присутствия и бумажных носителей при заключении сделок.