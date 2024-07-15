На поощрение призеров Игр БРИКС в Казани выделено 274,7 млн рублей

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На поощрение победителей и призеров спортивных Игр стран БРИКС будет направлено 274,7 млн рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Правительства.

Чемпионы соревнований получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры — 179,2 тысячи, обладатели бронзовых наград — по 107,5 тысячи. Подчеркнуто, что спортсмены будут получать выплаты за каждую из медалей, завоеванных в ходе турнира.

Предусмотрено и поощрение для тренеров, подготовивших таких атлетов. «Тренеры, подготовившие призеров Игр, также получат вознаграждение: за золотую медаль — 137,2 тыс. рублей, за серебряную — 67,6 тыс. рублей, за бронзовую — 40,96 тыс. рублей», — уточнили в Правительстве.

Напомним, что Игры стран БРИКС состоялись в Казани 12-23 июня 2024 года. На недавнем совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин поручил не затягивать с принятием постановления о поощрении победителей и призеров и рассмотреть его в кратчайшие сроки.